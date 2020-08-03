Екатеринбург, , 11:04 — REGNUM В Свердловской области обнаружили вирус SARS-CoV-2 ещё у 196 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Вирус выявлен у 89 человек из Екатеринбурга, а также у жителей Артемовского, Ачитского ГО, Белоярского ГО, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Красноуфимска, Первоуральска, Горноуральского ГО, Кушвы, Ирбита, Верхней Синячихи, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского ГО и Режа.

Теперь в регионе подтверждено 21 179 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области разрешили работу торговых центров, которые были закрыты в регионе с конца марта 2020 года.

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