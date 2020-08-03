Москва, , 11:02 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было выявлено 5394 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 856 264.

Также сообщается, что за это же время в России зафиксировали 79 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 14 207.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 653 593 человека вылечились от нового заболевания, 3420 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 29 млн.