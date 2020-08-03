Санкт-Петербург, , 11:02 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки, то есть в воскресенье, 2 августа, выявили еще 35 инфицированных коронавирусной инфекцией и не выписали ни одного выздоровевшего. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Этот суточный показатель — самый низкий за последние недели. Количество новых выявленных случаев в Ленобласти постепенно снижается.

Таким образом, число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло в Ленобласти 5990 человек за всё время пандемии.

Из них 4543 человек выздоровели, 56 умерли, еще 1391 человек продолжает лечение.

В регионе учреждения здравоохранения постепенно возвращаются к штатной работе.

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