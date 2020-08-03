Тбилиси, , 11:00 — REGNUM Более 800 нарушений масочного режима было выявлено в Грузии с 12 по 30 июня. Об этом в МВД страны сообщили по запросу агентства «ИнтерпрессНьюс».

По данным ведомства, за неполные три недели за нарушения правил ношения защитных масок сотрудники полиции выписали 831 штраф. Из них в одном случае наказано было юридическое лицо.

Напомним, в Грузии с 12 июня в Административный кодекс в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса внесена статья о нарушении масочного режима. Физические лица за это наказываются штрафом в размере 20 лари (около $6,5), а юридические — на 500 лари (около $162).

Жителям Грузии предписано находиться в защитных масках в общественном транспорте или общественных местах, которые находятся в закрытых помещениях.

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