Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Microsoft изменила название своего игрового сервиса Xbox Game Pass. Об этом 2 августа сообщило издание Eurogamer.

Теперь он будет называться Game Pass. Вероятно, изменение названия связано с предстоящим обновлением сервиса для консоли Xbox Series X.

Напомним, Xbox Game Pass — это популярный сервис подписки, открывающий геймерам доступ к нескольким играм за одну фиксированную цену. Впервые он был запущен в 2017 году.

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