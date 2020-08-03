Воронеж, , 10:35 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки. Данные 3 августа опубликовал региональный оперативный штаб.

Три человека включены в статистику смертности среди пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом.

Всего, согласно опубликованным региональным оперативным штабом данным, за период пандемии в Воронежской области заражение коронавирусом через метод ПЦР (мазок из носовой и ротовой полости) подтверждено у 11 тыс. 419 человек, выздоровели 11 241 пациент, в том числе 9300 пациентов с ранее подтверждённым заражением через метод ПЦР, остальным диагноз был установлен по компьютерной томографии легких. Скончались в общей сложности 97 пациентов с подтверждённым заражением.