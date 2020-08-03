Редвуд-Сити, США, , 10:34 — REGNUM Первый рейд (уровень повышенной сложности для нескольких игроков) появится в игре Marvel's Avengers спустя несколько недель после релиза. Об этом 2 августа сообщила «Игромания».

По словам разработчиков, на прохождение рейда у игроков уйдёт до двух часов реального времени. При этом на миссию нельзя будет пригласить напарников под управлением искусственного интеллекта.

Напомним, релиз Marve's Avengers ожидается 4 сентября 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4, Xbox One и Google Stadia.

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