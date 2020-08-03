Роквилл, США, , 10:30 — REGNUM В рамках онлайн-фестиваля QuakeCon 2020 все зрители смогут получить бесплатную копию шутера Quake. Об этом 2 августа сообщил портал Dark Side of Gaming.

Игра 1996 года будет бесплатной на всё время проведения фестиваля. Для её получения геймерам будет необходимо зайти в свой аккаунт на сервисе Bethesda.net.

Напомним, QuakeCon — это масштабный игровой фестиваль, на котором также регулярно проходят киберспортивные турниры мирового масштаба. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году организаторам пришлось перенести мероприятие в онлайн.

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