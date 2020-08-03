Москва, , 10:30 — REGNUM В Госдуме считают пандемию коронавируса биологической войной.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль назвал пандемию коронавирусной инфекции репетицией биологической войны, а также проверкой для российской системы здравоохранения.

«Пандемия коронавируса — это уже биологическая война, начавшаяся без всяких репетиций. Вопрос лишь в том, чем является коронавирус в этой войне: самостоятельным агрессором или же оружием в чьих-то руках?» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль склонен видеть в пандемии коронавироуса репетицию биологической войны. «Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований… Это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны», — сказал врач в интервью изданию Forbes.

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