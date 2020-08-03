Грозный, , 10:28 — REGNUM В Чечне все еще велико число госпитализированных с диагнозом COVID-19. Причиной этому — несоблюдение гражданами предписанных мер предосторожности в связи с угрозой коронавируса. Так прокомментировал текущую ситуацию в республике глава министерства здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

«В Чеченской Республике все так же много госпитализируется пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Во многом это связано с недостаточным соблюдением масочно-перчаточного режима, социального дистанцирования, а также гигиенических норм», — заявил министр на видео, размещенном на его странице в соцсети Instagram.

Отвечая на вопрос о возможной второй волне коронавируса в Чечне осенью текущего года, министр отметил, что в настоящее время регион «переживает затянувшуюся первую волну», которая характеризуется спадами и подъемами. По мнению Сулейманова, полностью покончить с пандемией позволит неукоснительное соблюдение всеми жителями Чечни требований индивидуальной защиты, в том числе масочного режима и санитарной дистанции.

Читайте развитие сюжета: В Чечне скончались 33 пациента с COVID-19