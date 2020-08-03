Ульяновск, , 10:28 — REGNUM В Ульяновске в одном из дворов работы по обустройству спортивной площадки «заморожены» почти сразу после начала строительства. Причиной стали не включённые в смету работы по снятию старого асфальтного покрытия, к разбирательствам подключились депутаты городской думы, сообщается на сайте парламента.

Работы организованы в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни», по которому в Ульяновске благоустроят 100 спортивных площадок. В гордуме отмечают, что одним из «проблемных адресов» стал один из дворов по улице Рабочая, куда подрядчик зашёл в июне. На данной площадке, которая не благоустраивалась с советских времён, должны организовать территорию для занятий баскетболом и другими видами спорта.

«Здесь необходимо было убрать старый асфальт. Была подключена администрация Заволжского района, потому что в смету эти работы не входили. В итоге залито бетонное основание, и на этом работы прекратились», — приводят в релизе слова депутата Игоря Буланова.

По его словам, залитая бетонная площадка «в таком состоянии опасна», при этом ограждение подрядчик не поставил.

Парламентарии взяли эту работу под контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Ульяновске удалось добиться решения о сносе долгостроя, который располагается в Новом городе между гимназией № 79 и школой № 81. Он представлял опасность для жителей, прежде всего — для детей, также там находили «приют» стаи бездомных собак и бомжей.

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