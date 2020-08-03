Ульяновск, 3 августа 2020, 10:28 — REGNUM В Ульяновске в одном из дворов работы по обустройству спортивной площадки «заморожены» почти сразу после начала строительства. Причиной стали не включённые в смету работы по снятию старого асфальтного покрытия, к разбирательствам подключились депутаты городской думы, сообщается на сайте парламента.
Работы организованы в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни», по которому в Ульяновске благоустроят 100 спортивных площадок. В гордуме отмечают, что одним из «проблемных адресов» стал один из дворов по улице Рабочая, куда подрядчик зашёл в июне. На данной площадке, которая не благоустраивалась с советских времён, должны организовать территорию для занятий баскетболом и другими видами спорта.
По его словам, залитая бетонная площадка «в таком состоянии опасна», при этом ограждение подрядчик не поставил.
Парламентарии взяли эту работу под контроль.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Ульяновске удалось добиться решения о сносе долгостроя, который располагается в Новом городе между гимназией № 79 и школой № 81. Он представлял опасность для жителей, прежде всего — для детей, также там находили «приют» стаи бездомных собак и бомжей.
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