Москва, 3 августа 2020, 10:23 — REGNUM С сегодняшнего дня, 3 августа, в России стартует дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Рособрнадзора, в нём примут участие более 3,5 тысяч человек.
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Также сдавать ЕГЭ в последний месяц лета смогут участники, пропустившие или не завершившие написание экзамена в основной период, по болезни или иной уважительной причине. А вот те, кто был удален с экзаменов в основной период за нарушения, принять участие в экзаменах в августе не смогут.
Так, ЕГЕ по русскому языку намерены сдавать 1247 человек, профильную математику — более тысячи человек, обществознание — 646 и биологию — 517 человек.
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Экзамены пройдут в четыре дня и завершатся 8 августа. Для этого будут задействованы 402 пункта проведения экзаменов и привлечены порядка 11 тысяч специалистов. Начнется дополнительный период с экзаменов по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части ЕГЭ по иностранным языкам.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России число сдающих Единый государственный экзамен сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом.