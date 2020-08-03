Москва, , 10:23 — REGNUM С сегодняшнего дня, 3 августа, в России стартует дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Рособрнадзора, в нём примут участие более 3,5 тысяч человек.

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«Около 2,5 тысяч из них изначально заявились на август, так как не имели возможности сдавать ЕГЭ в июле», — уточнили в ведомстве.

Также сдавать ЕГЭ в последний месяц лета смогут участники, пропустившие или не завершившие написание экзамена в основной период, по болезни или иной уважительной причине. А вот те, кто был удален с экзаменов в основной период за нарушения, принять участие в экзаменах в августе не смогут.

Так, ЕГЕ по русскому языку намерены сдавать 1247 человек, профильную математику — более тысячи человек, обществознание — 646 и биологию — 517 человек.

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Экзамены пройдут в четыре дня и завершатся 8 августа. Для этого будут задействованы 402 пункта проведения экзаменов и привлечены порядка 11 тысяч специалистов. Начнется дополнительный период с экзаменов по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части ЕГЭ по иностранным языкам.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России число сдающих Единый государственный экзамен сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом.