Москва, , 10:22 — REGNUM Ряд компаний предложил Минздраву оказывать ряд услуг для врачей бесплатно. Об этом в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» заявил замглавы Минздрава РФ Павел Пугачёв.

«К нам пришли коммерческие компании, которые сказали, что хотят помогать врачам во время пандемии — возить их бесплатно, кормить и предоставлять другие услуги. Взамен попросили данные врачей: Ф. И. О., контакты, место работы, должность, чтобы убедиться, что перед ними медицинский работник», — сказал Пугачёв.

В целях защиты персональных данных медиков Минздрав придумал QR-код под названием «Я — врач». Для его получения врач должен находиться в регистре медицинских работников и зарегистрироваться на портале госуслуг. В таком случае компаниям уже не требуется доступ к личным данным каждого медика — такие данные будут предоставлены со стороны государственных сервисов.

Пугачёв отметил, что для получения скидки или бесплатного проезда в такси достаточно будет показать такой QR-код. По его словам, ведомство не успело реализовать такой проект в период пандемии коронавируса, но сделает уже в ближайшее время.