Симферополь, , 10:20 — REGNUM 36 случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Республики Крым за минувшие сутки, об этом на своей странице в Facebook написал 3 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 2 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 36 случаев коронавирусной инфекции. 20 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 — при скрининге здоровых лиц, 1 — прибывший из Украины», — уточнил Аксёнов.

С 21 марта на территории Крыма положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 1305 человек, 932 пациента выздоровели, 15 скончались. За минувшие сутки обследования на коронавирус прошли 1397 человек.