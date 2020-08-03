Ижевск, , 10:18 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 3 августа выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2442 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает республиканский оперативный штаб.

Полностью выздоровели до настоящего момента 1978 человек или более 80,99% от общего числа носителей коронавируса в регионе. За последние сутки выписаны 17 человек. 47 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение прошлой недели ежесуточно в республике выявляли 18−20 новых случаев заражения коронавирусом.