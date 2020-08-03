Москва, , 10:17 — REGNUM С начала 2020 года в Москве зафиксировано 25 случаев присасывания клещей, сообщили 3 августа в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Основные случаи произошли в парках «Серебряный бор», «Лосиный остров», а также в Зеленограде и Новой Москве. Также жители столицы обращаются к медикам с завозными случаями — из Подмосковья (479 случаев) и других регионов России (144 случая). Всего 479 случаев.

Случаев клещевого боррелиоза в последние две недели не фиксировалось.

Также отмечается, что в Москве на площади более 3585 гектаров была проведена акарицидная обработка.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2020 года привиты от клещевого энцефалита более 1 млн 860 тыс. человек.

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