Москва, , 10:16 — REGNUM Россия поставит исторический рекорд по выпуску аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Всего, я думаю, в этом году в России будет произведено около 12 тыс., а с учетом возможной закладки в резерв возможно производство до 15 тыс., — сказал Мантуров в интервью. ТАСС. — Это исторический рекорд».

Также он уточнил, что министерство исполнит контракт на поставку в российские регионы 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ в конце лета ― начале осени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что в ведомстве рассчитывают к концу июля полностью обеспечить потребность российского здравоохранения в аппаратах ИВЛ, после чего может быть рассмотрен вопрос о снятии ограничений на экспорт данной продукции.

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