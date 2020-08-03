Москва, , 10:15 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 42 человека и закрыли 22 подпольные мастерские по производству оружия, сообщили 3 августа в центре общественных связей ФСБ.

Специальная операция по пресечению деятельности подпольных оружейников прошла в 12 регионах России. Задержанные лица подозреваются в переделке гражданских образцов оружия в боевые аналоги.

По данным ФСБ, в обнаруженных мастерских находилось специализированное оборудование, трехмерные принтеры и станки с электронным программным управлением. Из незаконного оборота изъято 179 единиц оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля сотрудники полиции обнаружили у 68-летнего жителя Ростовской области тайник с оружием и боеприпасами.

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