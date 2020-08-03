Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM В Петербурге за последние сутки, то есть в воскресенье, 2 августа, на коронавирус протестировали еще 9 тыс. человек. Об этом 3 августа сообщает городской оперативный штаб.

Новая цифра существенно ниже суточного максимума, который Петербург показывал в ходе пандемии.

Под медицинским наблюдением находится 747 горожан, из них пять — в обсерваторе, 340 — на самоизоляции.

В справочную службу по теме коронавируса поступило 153 обращения, в экстренную службу — 37 звонков. Из них 22 перенаправили в скорую помощь, один — в полицию.

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