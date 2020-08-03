Екатеринбург, , 10:14 — REGNUM В Екатеринбурге стартовал последний в 2020 году этап опрессовок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Гидравлические испытания пройдут по 6 августа 2020 года. У жителей Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Берёзовского отключат горячую воду.

До начала испытаний температура горячей воды была снижена. Все прорывы и повреждения теплосетей будут исправляться по факту обнаружения. Испытания проводятся для подготовки к отопительному сезону.

Как сообщало ИА REGNUM, второй этап опрессовок в Екатеринбурге был сдвинут из-за голосования по поправкам в Конституцию РФ.

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