Москва, , 10:02 — REGNUM Российская фармацевтическая промышленность уже к началу 2021 года начнёт ежемесячно выпускать несколько миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«По предварительным оценкам, за счет запуска контрактных площадок в этом году мы сможем обеспечить объем производства в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года», — подчеркнул в беседе с ТАСС федеральный министр.

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Глава ведомства добавил, что уже в сентябре должно начаться промышленное производство вакцины, разработанной НИЦ имени Гамалеи. По его словам, институт работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях.

«Мы очень рассчитываем, что в сентябре должно уже начаться серийное производство», — сказал глава Минпромторга.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время клинические испытания вакцины от SARS-CoV-2, которая разработана центром Гамалеи, завершены. В ноябре в РФ планируется начать производство вакцины от коронавируса, разработанной специалистами научного центра «Вектор».

Как ранее заявил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов, говорить о переходе на вакцинацию людей из групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию можно будет ближе к концу — началу 2021 года.

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