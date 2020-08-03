Москва, 3 августа 2020, 10:02 — REGNUM Российская фармацевтическая промышленность уже к началу 2021 года начнёт ежемесячно выпускать несколько миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
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Глава ведомства добавил, что уже в сентябре должно начаться промышленное производство вакцины, разработанной НИЦ имени Гамалеи. По его словам, институт работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях.
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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время клинические испытания вакцины от SARS-CoV-2, которая разработана центром Гамалеи, завершены. В ноябре в РФ планируется начать производство вакцины от коронавируса, разработанной специалистами научного центра «Вектор».
Как ранее заявил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов, говорить о переходе на вакцинацию людей из групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию можно будет ближе к концу — началу 2021 года.
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