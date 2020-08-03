Ташкент, , 09:59 — REGNUM Временные санитарные правила и нормы для предприятий разработаны в Узбекистане. Об этом заявил начальника управления санитарно-эпидемиологической службы республики Рустам Икромов, сообщает Kun.uz.

По его словам, правила будут действовать до конца августа 2020 года. При входе на предприятие следует проверить температуру с помощью бесконтактного термометра, а также провести гигеническую обработку рук.

Кроме того, работники обязаны носить маски и сохранять безопасную дистанцию. «Соблюдение этих правил и норм не требует от граждан затрат лишних средств, и является обязанностью работодателя», — сказал Икромов. Для каждого предприятия также установлены особые требования.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 августа в Узбекистане выявили 25 828 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 16 507 пациентов, скончались 155 человек.

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