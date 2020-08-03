Архангельск, , 09:55 — REGNUM Туризм должен стать мощным драйвером развития Архангельской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора области Александр Цыбульский.

«Наступил август, а значит, пора на море! На наше, Белое море. Стоит один раз увидеть красоту северной природы, чтобы влюбиться в нее на всю жизнь. Наш край — это вековые леса, чистейшие реки и озера, древние монастыри, это Соловецкий архипелаг, Каргополь, Сольвычегодск…» — написал глава региона.

Цыбульский напомнил, что в 2019-м Архангельскую область посетили 427,2 тысячи туристов, а объем налоговых поступлений от предприятий сферы туризма в бюджеты всех уровней составил почти 4,5 миллиарда рублей — на 60% больше, чем годом ранее. Особенно динамично прирастили деятельность по бронированию турагентства и туроператоры в Холмогорском (рост платежей по налогам в 15 раз), Вельском (в 8 раз) и Приморском (в 7 раз) районах.

«Туризм может и должен стать мощнейшим драйвером развития нашего региона. Планируем активно поддерживать эту отрасль: наращивать инвестиции, обеспечивать условия для динамичного развития туристического бизнеса, ведь приезжающие к нам российские и иностранные граждане не просто «привозят деньги», которые превращаются в налоги областной казны, но и своими глазами видят, какой у нас прекрасный край, как много возможностей и перспектив на Архангельской земле. Плюс — тысячи рабочих мест, что крайне важно в условиях непростой экономической ситуации. Мы всех рады видеть в нашем прекрасном крае! Приезжайте — оцените сами красоту нашей земли, гостеприимство наших людей. А мы постараемся обеспечить для вас условия для отдыха по самым высоким мировым стандартам. И не забудьте про приятный бонус — кешбэк по турам в Архангельскую область, совершенным с 15 августа по 20 декабря», — заявил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство отелей, хостелов и гостевых домов Архангельской области возобновили свою работу еще 7 июля. На Соловках эти ограничения были сняты 14 июля, в областном центре и Северодвинске — 28 июля.