Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM Летнее тепло вернется в Санкт-Петербург и Ленинградскую область во второй половине первой недели августа. Однако перед этим оба региона ожидают сильные дожди. Об этом 3 августа корреспонденту ИА REGNUM рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Летний Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам специалиста, прежде чем петербургский регион покинет циклон, а это произойдет ко второй половине первой недели августа, над городом на Неве и Ленинградской областью пройдут сильные дожди.

«С 4 на 5 августа пройдет очередная волна и, скорее всего, осадков в Петербурге будет много. 50−90% от нормы осадков выпадет в начале месяца. А с 6−7 августа устанавливается антициклон и будет относительно сухо», — отметил синоптик.

Что касается температуры воздуха днем, то в первую неделю августа она будет в районе +21 градуса, а как установится антициклон, столбик термометра поднимется до 25 градусов тепла.

«Сейчас видно, что теплая погода будет до середины месяца, — пояснил Колесов. — Аномалия температуры воздуха будет чуть выше нормы, на 0,5−1,5 градуса. Температура в ночные часы: при циклонах до +8…+13 градусов, при антициклонах +11…+16 градусов».

Добавим, по данным ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Михаила Леуса, 3 августа синоптическая ситуация в атмосфере над Санкт-Петербургом будет определяться теплым сектором атлантического циклона. Приближаясь с северо-запада, он сделает погоду облачной с прояснениями и временами будет вызывать дожди.

«Температура воздуха +21…+23°, по области +19…+24°. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы», — отметил Леус.