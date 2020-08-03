Губаха, Пермский край, , 09:50 — REGNUM В Губахе Пермского края приостановлена работа детского сада «Золотой ключик». Причиной стало несоблюдение в учреждении должных мер против угрозы распространения коронавируса, сообщает краевое управление ФССП.

Постановление о приостановлении работы вынес суд. Этому предшествовала проверка, проведённая Роспотребнадзором. В ходе неё оказалось, что в трёх группах, в которых были зафиксированы случаи заражения коронавируом, воздух и поверхности обеззараживают формально, а генеральные и текущие влажные уборки проводят с нарушением разведения концентрата.

В итоге детсад закрыт на 30 суток. Судебный пристав вручил заведующей учреждением соответствующий документ и предупредил об административной и возможно уголовной ответственности.