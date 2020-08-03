Чанша, Китай, , 09:48 — REGNUM В центральной китайской провинции Хунань было построено 13 586 базовых станций 5G с 2019 года, а общее их число должно достичь 22 тыс. на конец текущего года, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

За первую половину года было построено около 10 986 базовых станций 5G, сообщили в Департаменте промышленности и информационных технологий провинции Хунань. Хунань продолжила наращивать инновационные приложения в сфере связи пятого поколения, а также наращивать её внедрение в различные сферы.

По информации департамента, в столице региона городе Чанша были построены крупномасштабные дата-центры облачного вычисления, а также создана пилотная зона для инновационных предприятий.