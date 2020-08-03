Уфа, , 09:47 — REGNUM Пьяных водителей показывать по телевидению предложил 3 августа глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, необходимо продолжать борьбу с нетрезвыми водителями и жестко их наказывать. Нужно показывать людям таких правонарушителей. Пусть операторы снимают их на видео и показывают эти пьяные лица по телевидению, потому, что они являются «потенциальными убийцами», отметил он.

По словам председателя Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству республики Алана Марзаева, за минувшую неделю в регионе произошло 68 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 86 человек, а 11 человек — погибли.

Он добавил, что сотрудники ГИБДД усилили мероприятия по недопущению управления автотранспортными средствами в нетрезвом состоянии. С 22 июня стражи порядка выявили 2064 водителей в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся проходить медицинское освидетельствование.

По его словам, за минувшие семь дней в регионе было выявлено 379 нетрезвых водителей, в том числе 224 водителя были выявлены в выходные дни.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области пройдут рейды ГИБДД «Контроль трезвости»