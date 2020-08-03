Санья, Китай, , 09:39 — REGNUM Паромная переправа через пролив Хайнань была возобновлена утром 2 августа после 40-часовой приостановки из-за тайфуна «Синлаку», сообщает агентство Синьхуа.

Паромная переправа между островом Хайнань на самом юге Китая и провинцией Гуандун была приостановлена в 18:00 по местному времени 31 июля из-за штормов и проливных дождей. Движение пассажирских поездов на острове также было возобновлено 2 августа, в то время как работа аэропортов только восстанавливается.

Тайфун «Синлаку» стал уже третьим за этот год в Китае. Он обрушился на прибрежные районы юга страны, затронув город Санья в провинции Хайнань, после чего направился к заливу Бэйбу.