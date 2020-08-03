Казань, , 09:47 — REGNUM В Татарии в республиканскую общественную экологическую приемную с начала года поступило 4047 обращений, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии.

Более трети всех обращений (1232) поступило через мобильное приложение «Школьный экопатруль». По системе «Народный патруль» экологи рассмотрели 750 сообщений, 963 — по электронной почте, горячей линии, телефону и мессенджерам. В ходе личного приема рассмотрено 1102 обращения.

В пресс-службе минэкологии отмечают, что все неравнодушные граждане смогут отправить информацию о фактах нарушения природоохранного законодательства по имеющимся каналам связи.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии благодаря инициативе школьника из Камско-Устьинского района ликвидирована несанкционированная свалка.

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