Мурманск, , 09:37 — REGNUM В Мурманской области продолжает снижаться заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, власти задумались о снятии ограничений на работу общепита.

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, среднесуточное количество выздоравливающих растёт, и оно больше, чем количество заболевающих. Более 24% коечного фонда под COVID-19 на сегодняшний день свободны. Более 2400 пациентов с бессимптомным и лёгким течением коронавируса обслуживаются на дому патронажными бригадами.

«Губернатор Андрей Чибис отметил, что в случае сохранения тренда по снижению уровня заболеваемости в Мурманской области будут сняты ограничения на работу общепита, торговых центров, детских садов, и призвал северян к соблюдению мер безопасности», — отметили в штабе.

Напомним, с начала пандемии в регионе было выявлено 10 507 случаев заболевания COVID-19. 6489 пациентов выздоровели, 79 скончались.