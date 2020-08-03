Тбилиси, , 09:37 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили два случая заражения коронавирусом. Об этом 3 августа сообщили на сайте Stopcov.ge.

Всего в стране зафиксировано 1177 человек, у которых тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Четыре пациента, болевших COVID-19, были выписаны в течение суток из медучреждений по выздоровлению. Теперь их 959 или 80% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 17 пациентов. В карантине размещены 6919 человек, в стационаре — 251.

Стоит отметить, что правительство Грузии запустило программу исследования о эффективности мер по борьбе с распространением коронавируса. На их основе планируется создать оптимальный алгоритм действий на случай вспышки SARS-CoV-2 в стране.

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