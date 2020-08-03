Магас, , 09:28 — REGNUM В пятерку регионов России, где наиболее распространено такое венерическое заболевание, как сифилис, вошла одна республика Северного Кавказа — Ингушетия. В субъекте уровень заболеваемости сифилисом более чем в два раза выше, чем в среднем по стране. Такие данные приводятся в докладе Росстата по итогам социально-экономического развития регионов РФ за первое полугодие 2020 года.

При этом по итогам первого квартала текущего года Ингушетия была абсолютным лидером в Российской Федерации по уровню заболеваемости сифилисом на 100 тысяч человек населения.

По итогам второго квартала Ингушетия уступила первенство Саратовской области, где уровень заболеваемости в 2,4 раза выше среднероссийского показателя. Среди субъектов-антилидеров оказались также Калужская и Томская области, где число заболевших на 100 тыс. населения в 2,0—2,3 раза выше, чем в среднем по России.