Дамаск, , 09:26 — REGNUM В Сирии российские военные в честь праздника Курбан-байрам раздадут нуждающимся более 60 тонн продуктов. Об этом сообщил начальник территориального отдела Центра по примирению враждующих сторон Алексей Пацунько.

По его словам, всего пункты будут организованы в более чем 30 городах. В продуктовых наборах собраны крупы, чай и мука. Пункт выдачи работает также в Алеппо, там уже раздали населению более 250 продуктовых наборов, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сирии состоялась очередная благотворительная акция Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Чеченский фонд оказал помощь более 12 тысячам жителей. В разных городах и районах Сирии волонтеры раздавали продуктовые наборы, одежду, одеяла и другие вещи первой необходимости.

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