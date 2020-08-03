Пермь, , 09:24 — REGNUM В Мотовилихинском районе Перми могут сохранить дом на улице Уральской, 110, который включён в программу по расселению аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Здание было построено в 1924 году и в своё время стало отправной точкой для для градостроительного замысла швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Он известен, в частности, тем, что проводил в Перми изыскания для планировки новой застройки. На данный момент износ дома достигает 72%. Он уже признан аварийным. Часть здания закрыта, так как совсем непригодна для проживания людей, а из пока ещё действующей части выехали некоторые жильцы.

Сейчас там проживают 155 граждан. И не все из них хотят уезжать, некоторые просят сохранить дом. Власти не возражают. Здание могут восстановить по программе «Пермь-300» в рамках реконструкции цирка и прилегающей территории. Соответствующие переговоры планируется провести с Минкульуры РФ.

«Это важное для истории города здание. Наша позиция — здание нужно сохранить», — считает врио губернатора Дмитрий Махонин.