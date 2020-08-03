Москва, , 09:23 — REGNUM Более 182 тыс. человек вылечились в Москве от коронавирусной инфекции. Об этом 3 августа сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 842 пациента», — сказала она.

По словам Раковой, с начала распространения вируса сумели поправить своё здоровье 182 184 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в ЮАР превысило 500 тыс., эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что пандемия будет длительной и может привести к «истощению ответных мер».

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