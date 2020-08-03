Киев, , 09:24 — REGNUM Число заражений коронавирусом на Украине выросло до 73 158 случаев. Об этом сообщил 3 августа специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

По последним данным, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 990 новых случаев заражения, 13 человек скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19, 333 пациента выздоровели.

Отмечается, что всего за время пандемии на Украине скончались 1738 пациентов с COVID-19, выздоровели почти 40 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что правительство страны ведёт переговоры о закупке вакцины от коронавируса практически со всеми мировыми производителями.

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