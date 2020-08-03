Петрозаводск, , 09:35 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки скончался еще один пациент, болевший COVID-19. Он стал восемнадцатой жертвой коронавирусной инфекции в регионе. Об этом 3 августа сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его данным, в республиканской инфекционной больнице скончалась петрозаводчанка 1939 года рождения, течение болезни у нее осложнилось сопутствующими хроническими заболеваниями.

«Женщина не была подопечной частного пансионата «Малина», где в конце минувшей недели был выявлен очаг коронавирусной инфекции», — уточнил он.

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Таким образом, с начала пандемии от COVID-19 скончались 18 жителей республики, большинство из них — люди старшего поколения. За последние сутки в республике выявлено девять новых случаев. Все они были зафиксированы в Петрозаводске.

С начала пандемии в Карелии коронавирусная инфекция была подтверждена у 2384 человек. Из них 1607 человек выписаны, 18 умерли.

В настоящий момент 806 человек находятся на карантине, при этом за сутки их количество увеличилось на семь человек, еще восемь человек находятся в местах обсервации.

Всего в регионе проведено 117 942 исследований на наличие коронавируса, из которых 691 — за прошедшие сутки.

Помимо этого, с 1 апреля в Карелии отмечается рост числа госпитализаций пациентов с внебольничной пневмонией без подтвержденного COVID-19 — в больницы за четыре месяца госпитализированы 1035 человек, в том числе шесть за прошедшие сутки. 68 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Летальных исходов от внебольничной пневмонии за минувшие сутки не зарегистрировано.

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