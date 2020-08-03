Уфа, , 09:13 — REGNUM 36 человек, инфицированных коронавирусом, выявлено за минувшие 24 часа в Башкирии. Об этом 3 июля сообщил глава министерства здравоохранения республики Максим Забелин на совещании в правительстве региона.

По его словам, в регионе всего был выявлен 6851 факт заражения этой инфекцией. 187 человек получают лечение в медицинских учреждениях. При этом у 38 пациентов фиксируется тяжелое состояние, у 144 — состояние средней степени тяжести, а пять пациентов находятся в удовлетворительном состоянии. 1440 человек получают лечение на дому.

Максим Забелин отметил, что 5201 пациент справились с вирусом.

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