Пекин, , 09:07 — REGNUM Беглый преступник, обвиняемый в должностных преступлениях, вернулся в Китай, чтобы предстать перед законном, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

Бывший глава общинного отделения комитета Компартии Китая в городе Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая Цю Чжилинь сбежал за рубеж в феврале 2018 года, сообщили в Центарльной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии. Цю также вернул присвоенные деньги властям.

В июле 2018 года надзорная комиссия района Лицан города Циндао запустила расследование против Цю и поместила его в список Интерпола с уведомлением с красным углом в марте 2020 года.

Власти называют сдачу Цю важным достижением продолжающейся в Китае охотой на беглых коррупционеров.