Уфа, , 09:09 — REGNUM Порядка 60% жителей Башкирии должны быть привиты от гриппа текущей осенью в республике. Такую задачу поставил глава региона Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, при этом иммунизацию от гриппа должны пройти около 75% местных жителей, которые находятся в группе риска.

По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, первые партии вакцины от гриппа будут поставлены в республику в начале сентября.

Забелин также отметил, что в Башкирии уже началась вакцинация от пневмококковой инфекции. В настоящее время было сделано порядка 9% от запланированных 50 тысяч прививок. Медики планируют завершить иммунизацию населения от этой инфекции в конце августа.

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