Саратов, , 09:07 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 3 августа коронавирус выявили у 9691 человека, за сутки положительные тесты получили еще 94 пациента. Выздоровели с начала пандемии 5848 человек, за сутки — 35 саратовцев. С момента наблюдения скончались 60 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Среди заболевших — 19 человек из числа контактных, в 74 случаях — заражение из неустановленных источников, один случай — завозной.

По-прежнему больше всего зараженных среди лиц старше 60 лет — 34 человека, трое — несовершеннолетние.

В лабораториях с начала пандемии проведено более 273,3 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,6 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, министерство транспорта, депутаты Саратовской городской думы, сотрудники администрации, ГИБДД, транспортного управления провели рейд по выявлению нарушителей санитарно-эпидемиологических требований среди пассажиров и сотрудников общественного транспорта.

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