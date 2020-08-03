Нур-Султан, , 09:04 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 92 662, сообщили 3 августа в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов республики наибольшее число случаев обнаружено в Алма-Ате — 12 286, Нур-Султане — 11 704, Атырауской области — 10 348, Карагандинской области — 8806.

По состоянию на 3 августа в Казахстане выздоровели 62 511 человек, или 67% от общего числа заразившихся, скончались 793 пациента, в том числе 55 — за минувшие сутки.

Кроме того, с 1 августа в Казахстане стали обнародовать статистику по случаям пневмонии с признаками коронавируса. На сегодняшний день зарегистрирован 5181 случай пневмонии.

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