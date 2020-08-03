Сухум, , 09:07 — REGNUM Туристы снова могут посещать Новоафонскую пещеру в Абхазии, которая была закрыта в рамках мер по защите населения от коронавируса. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба природного комплекса.

«Согласно предписанию Роспотребнадзора, количество экскурсантов в группе сокращается», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что также возможно проведение индивидуальных экскурсий. Билеты просят приобретать заранее.

Стоит отметить, что природный комплекс Новоафонская пещера был открыт в 1961 году. С 1975 года его могут посещать туристы. Экскурсии там, как и в других туристических местах, были запрещены с 20 марта. Посещение Абхазии российским туристами было разрешено с 1 августа.

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