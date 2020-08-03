Хабаровск, , 09:03 — REGNUM Судно, которое было загружено рыбой-сырцом, затонуло в Охотском море в северной части Хабаровского края, в результате чего один человек пропал. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным прокуратуры, груженное рыбой моторное судно, на котором было два человека экипажа, вышло в поселок Вострецово.

«На подходе к поселку Ульбея судно захлестнуло волной, оно затонуло», — уточняется в сообщении.

Также указывается, что одному из членов экипажа удалось спастись, а второй пропал, и в настоящее время ведутся его поиски.

Кроме этого, уточняется, что в данный момент прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства РФ о безопасности плавания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 июля стало известно, что в Камчатском крае комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение прекратить активные поиски пропавшего экипажа плашкоута, который перевернулся в акватории Авачинского залива в ночь с 13 на 14 июня.