Кызыл, , 09:00 — REGNUM Врачи развернутого военными полевого госпиталя в Кызыле (Тува) завершили оказание медпомощи местному населению в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает «Красная звезда».

«Военные врачи успешно завершили свою работу в установленный срок», — говорится в тексте.

Так, полный курс лечения в стационаре прошли более 100 местных жителей, около 1,1 тыс. человек прошли обследование на предмет заболевания коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Тувы объявили начало второго этапа снятия ограничительных мероприятий с 30 июля. По словам главы региона Шолбана Кара-оола, возобновили работу рестораны, кафе, а также торговые центры.

По последним данным, всего в России выявлено 850 870 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 14 128 человек, выздоровели — 650 173. Всего было проведено более 28,7 млн тестов на коронавирус.

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