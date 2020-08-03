Джуба, , 09:01 — REGNUM Ученики школ Южного Судана, закрытых в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, сталкиваются с «физическим и психологическим ущербом». Об этом передает газета Daily Nation со ссылкой на заявления участников вебинара, организованного британской благотворительной организацией Save the Children.

Участники дискуссии заявили, что вынужденные оставаться дома школьники сталкиваются с ранней беременностью, детским трудом, а также с психическими пытками.

Рама Хансрадж, глава Save the Children по Южному Судану, заявила, что закрытие школ из-за пандемии также может привести к тому, что до 2,2 миллиона детей столкнутся с «пробелом» в образовании.

«В период пандемии и во время, когда школы вновь откроются, Save the Children призывает к защите всех детей от жестокого обращения, эксплуатации, гендерного насилия и беспризорности», — сказал Хансрадж.

«Особенно это касается девочек и наиболее маргинализированных групп», — подчеркнул он.

Напомним, что государственные школы страны были закрыты три месяца назад в рамках мер по борьбе с пандемией. К настоящему времени в стране выявили 2322 случая заражения коронавирусом, 46 из которых — с летальным исходом. Эксперты назвали темпы выздоровления от COVID-19 в Южном Судане обнадеживающими: по данным министерства здравоохранения, было подтверждено 1776 случаев выздоровления. Однако чиновники настаивают, что школы останутся закрытыми на неопределенный срок.

По данным Всемирного банка, уровень охвата начальным школьным образованием в Южном Судане снизился с 90% в 2011 году до 72,9% в 2015 году.

По словам правозащитников, некоторые дети вербуются повстанческими группами в качестве солдат.

В докладе ЮНЕСКО за 2018 год говорится, что по меньшей мере 45,6% детей в возрасте до 14 лет в Южном Судане работают садовниками, шахтерами, солдатами, пастухами, каменотесами, уличными торговцами и уборщиками домов. Согласно докладу, только 31,5% из них посещают школу.

На прошлой неделе ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО опубликовали заявление для прессы, в котором призвали правительство Южного Судана пересмотреть меры по закрытию школ во время пандемии.

«Имеются неопровержимые доказательства негативного воздействия закрытия школ на физическое и психическое здоровье детей, их питание, безопасность и обучение. Когда дети находятся вне школы в течение длительного периода времени, их подверженность физическому, эмоциональному и сексуальному насилию возрастает», — говорится в совместном заявлении Мохаммеда Айойи, представителя ЮНИСЕФ в Южном Судане, и Джулиуса Банды, представителя ЮНЕСКО в Южном Судане.

«Их психическое здоровье ухудшается. Они более уязвимы к детскому труду и с меньшей вероятностью смогут вырваться из порочного круга нищеты», — отмечается в заявлении.