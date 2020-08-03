Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:56 — REGNUM В Новокузнецке около полутора сотен автобусов, принадлежащих частным перевозчикам, вышли на линию с чёрными шариками. Со слов кондукторов, это должно означать, что «город хоронит свой транспорт», пишет «КузПресс».

Напомним, ранее заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов заявил, что водители не останутся без работы из-за проводимой в Новокузнецке реформы общественного транспорта.

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«Транспортники намеревались провести акцию протеста 1 августа на площади общественных мероприятий с заявленным числом участников до 15 тысяч человек. Однако «согласования» мэрии не получили, — уточняет СМИ. — Поэтому они изменили форму протеста и сегодня вышли на городские маршруты с шариками траурного цвета».