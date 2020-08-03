Нур-Султан, , 08:56 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усилить меры по соблюдению гражданами республики карантинных мер. Об этом глава государства написал 3 августа на своей странице в Twitter.

«Болезнь вырывает из наших рядов сотни граждан: тружеников и пенсионеров, пожилых и молодежь, известных и неизвестных людей», — написал президент.

Он отметил, что задачей министерства здравоохранения Казахстана является снижение смертности от COVID-19, так как она по-прежнему остается на высоком уровне.

Отметим, по состоянию на 3 августа в Казахстане выявили 92 662 случая заражения коронавирусом, выздоровели 62 511 человек, скончались 793 пациента.