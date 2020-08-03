Калуга, , 09:27 — REGNUM Результаты Единого государственного экзамена 2020 года в Калужской области существенно изменились. На данный момент, перед началом дополнительного периода сдачи ЕГЭ в регионе, 53 выпускника имеют в своём активе максимальные 100 баллов. Ранее шла речь о 26 выпускниках, набравших 100 баллов. Об этом 3 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Скриншот страницы министерства образования Калужской области в «ВКонтакте»

По информации ведомства, столь внезапная корректировка стала возможной по результатам Единого государственного экзамена по химии, которые превзошли все ожидания. На 100 баллов химию сдали 25 выпускников из Калуги и Обнинска. Уточнённые данные показали, что в итоге химию на 100 баллов в области сдали 27 выпускников, ранее сообщалось о двух стобалльниках по химии. На ЕГЭ по химии в 2019 году их было семь.

Пять выпускников смогли добиться на ЕГЭ стобалльного результата дважды.

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