Москва, , 08:57 — REGNUM По итогам первой половины 2020 года самым продаваемым новым дизельным автомобилем в России стал Volkswagen Tiguan. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

С января по июнь дизельная модификация Volkswagen Tiguan разошлась в России тиражом в 2 995 единиц. На второй строчке списка самых популярных машин с дизельным силовым агрегатом находится Toyota Land Cruiser Prado. Этот автомобиль дилерам удалось реализовать в количестве 2917 экземпляров.

Тройку лидеров замыкает немецкая модель BMW X5 с результатом 2642 проданных авто. Четвертое и пятое места в модельном рейтинге заняли соответственно Hyundai Santa Fe (2 416 ед.) и Renault Duster (2 370 ед.).

Напомним, за шесть месяцев текущего года на авторынке России было реализовано 48,9 тыс. новых дизельных машин, что на 21,2% меньше, чем год назад. При этом доля авто, оснащенных дизельным мотором, за отчётный период увеличилась с 8% до 8,2%.

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